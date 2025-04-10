Пленный Потапенко: Уехать за границу Украины можно за взятку в $10000

Украинцы призывного возраста имеют возможность за взятку покинуть территорию страны, чтобы избежать мобилизации. При этом размер взятки достигает 10000 долларов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пленного Василия Потапенко, который служил в 11о-й бригаде ВСУ.
«Я думаю, где-то порядка 10 тысяч долларов», — сказал Потапенко в ответ на вопрос, о какой сумме взятки может идти речь.
Как украинские военкомы наживаются на нежелающих идти в армию и от чего может зависеть сумма взятки, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем украинский военнослужащий Виктор Юрчук, который называет себя начальником Пологовского районного военкомата, высказал мнение, что участвовать в боевых действиях проще, чем искать уклонистов на Украине.
Ранее сообщалось, что молодые украинцы копят деньги на взятки военным комиссарам, а также передвигаются между городами только по ночам, чтобы избежать всеобщей мобилизации.