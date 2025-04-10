Пленный Потапенко: Уехать за границу Украины можно за взятку в $10000

Украинцы призывного возраста имеют возможность за взятку покинуть территорию страны, чтобы избежать мобилизации. При этом размер взятки достигает 10000 долларов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пленного Василия Потапенко, который служил в 11о-й бригаде ВСУ.