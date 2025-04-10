Над регионами РФ сбили 42 украинских БПЛА

Как заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в регионе нет. «За минувшую ночь силами ПВО на территории региона были уничтожены 12 БПЛА. В Кировском районе — восемь БПЛА. Два БПЛА — в Жуковском районе. Один БПЛА уничтожен в Сухиничском районе и одни БПЛА — на окраине Обнинска. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал он в своем Telegram-канале.