Над регионами РФ сбили 42 украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны России.
«За период с 20:15 мск 9 апреля по 06:00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Калужской области, 7 — над территорией Курской области, по 4 БПЛА — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по 1 БПЛА — над территориями Орловской области и Московского региона», — говорится в сообщении.
Как заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА в регионе нет. «За минувшую ночь силами ПВО на территории региона были уничтожены 12 БПЛА. В Кировском районе — восемь БПЛА. Два БПЛА — в Жуковском районе. Один БПЛА уничтожен в Сухиничском районе и одни БПЛА — на окраине Обнинска. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал он в своем Telegram-канале.