Российские военнослужащие проводят эвакуацию тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. По данным российских силовых структур, количество погибших исчисляется десятками тысяч.
«В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счет идет на десятки тысяч», — передает сообщение ТАСС.
По данным источника, украинское командование ранее не предпринимало попыток эвакуации тел своих военных. Многие бойцы ВСУ погибли от полученных ранений, будучи брошенными сослуживцами.
Также собеседник агентства подчеркнул, что российским бойцам после освобождения курского села Гуева осталось выбить украинских боевиков из населенных пунктов Олешня и Горналь.
По последним данным Минобороны РФ, общие потери ВСУ с начала специальной военной операции составили превысили миллион человек убитыми и ранеными. На курском направлении украинская армия потеряла более 72 470 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 404 танка и 595 артиллерийских орудий.
Так, за время незаконного наступления на территорию Курской области боевики киевского режима потеряли 1,5 тысячи единиц спецтехники НАТО на общую сумму почти 2,7 млрд долларов. Ремонтная служба «Севера» уже вывезла часть из них для реконструкции и размещения в российских музеях, еще часть направлена на ремонт для восстановления и последующей эксплуатации.
К приезду иностранных журналистов боевики ВСУ, напавшие на Курскую область, лопатами убирали трупы жителей в селе Казачья Локня. Как рассказала эвакуированная из села Ольга, настоящими зверьми оказались первые подразделения ВСУ, вторгнувшиеся в село. Не щадя никого, они расстреляли 12 местных жителей, остальным не позволяли выходить из домов. В итоге тела убитых лежали на улице полтора месяца.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал ужасающими преступления украинских националистов, совершенные в отношении мирных жителей в селах Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Коренево в Курской области. Следователи признали потерпевшими от нападения боевиков ВСУ в Курскую область свыше 27 тысяч человек, ущерб от действий украинских националистов в регионе составил более 26 миллиардов рублей.
Президент России Владимир Путин отмечал, что российские войска могут окончательно разгромить формирования Вооруженных сил Украины. Глава государства подчеркнул, что ВС РФ владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.