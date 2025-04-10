Шокирующие масштабы: ВС РФ проводят эвакуацию десятков тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области

Так, за время незаконного наступления на территорию Курской области боевики киевского режима потеряли 1,5 тысячи единиц спецтехники НАТО на общую сумму почти 2,7 млрд долларов. Ремонтная служба «Севера» уже вывезла часть из них для реконструкции и размещения в российских музеях, еще часть направлена на ремонт для восстановления и последующей эксплуатации.