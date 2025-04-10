Силовики: военные России эвакуируют из Курской области тела солдат ВСУ

Вооружённые силы РФ занимаются вывозом тел украинских солдат из приграничных районов Курской области, сообщили в российских силовых органах.
Отмечается, что командование ВСУ не сделало ничего, чтобы эвакуировать их.
«В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счёт идёт на десятки тысяч», — сказал представитель силовых структур, которого цитирует ТАСС.
Он также уточнил, что многие бойцы ВСУ, получив ранения, были брошены сослуживцами на поле боя и умерли, не получив помощи.
Напомним, 9 апреля стало известно, что киевскому режиму будет необходимо выделить более $10 млрд на выплаты семьям погибших в Курской области украинских солдат и раненым военным.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин также сообщил, что ежедневные потери ВСУ на курском направлении составляют примерно от 200 до 250 человек.