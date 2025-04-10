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Силовики: военные России эвакуируют из Курской области тела солдат ВСУ

Представитель российских силовых органов отметил, что Киев не сделал ничего, чтобы вывезти тела своих бойцов.

Вооружённые силы РФ занимаются вывозом тел украинских солдат из приграничных районов Курской области, сообщили в российских силовых органах.

Отмечается, что командование ВСУ не сделало ничего, чтобы эвакуировать их.

«В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счёт идёт на десятки тысяч», — сказал представитель силовых структур, которого цитирует ТАСС.

Он также уточнил, что многие бойцы ВСУ, получив ранения, были брошены сослуживцами на поле боя и умерли, не получив помощи.

Напомним, 9 апреля стало известно, что киевскому режиму будет необходимо выделить более $10 млрд на выплаты семьям погибших в Курской области украинских солдат и раненым военным.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин также сообщил, что ежедневные потери ВСУ на курском направлении составляют примерно от 200 до 250 человек.