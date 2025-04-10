Над Крымом за ночь сбили четыре украинских дрона

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Дроны врага были сбиты с 20:15 9 апреля по 6:00 10 апреля. Всего за указанный период над регионами России уничтожили 42 БПЛА.
Кроме того, вечером 9 апреля, с 20:15 до 21:10, над полуостровом ликвидировали три дрона ВСУ.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля над Крымом сбили три беспилотника противника, над Азовским морем — семь дронов и еще шесть ликвидировали над Черным морем.
5 апреля в ходе атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры России была повреждена высоковольтная линия Островская — Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго».
Прокуратура Крыма 3 апреля сообщала, что суд приговорил к лишению свободы 31-летнего жителя Ялты, который сотрудничал с Минобороны Украины для передачи данных о расположении военных объектов на полуострове.