В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников 10 апреля

В четверг, 10 апреля 2025 года, в Самарской области снова объявили опасность атаки беспилотников. Жителей попросили быть осторожнее. МЧС разослало предупреждение в 10:31.
«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении оперативного ведомства.
В случае атаки беспилотников тем, кто находится в здании, рекомендуют спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам. На улице следует укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт.
При обнаружении БПЛА или его частей нельзя ничего трогать, лучше сразу покинуть это место. В случае ЧС звонить по телефону 112. Напомним, утром 5 апреля беспилотники атаковали промышленное предприятие в Чапаевске. Из-за этого там начался пожар. А с 8 по 9 апреля опасности атаки БПЛА действовала в регионе около 13 часов.