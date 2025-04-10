Потери ВСУ в курском приграничье составили более 420 боевиков

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 боевые бронированные машины, 2664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.