При атаке ВСУ оказалась повреждена инфраструктура «Россети Кубань»

В министерстве подчеркнули, что действия Киева нарушают достигнутые российско-американские договоренности, предусматривающие 30-дневный мораторий с 18 марта на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Несмотря на это, атаки продолжаются. Под удары, помимо Кубани, попали энергетические объекты в ряде приграничных российских регионов и на территории новых субъектов РФ.