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Потери ВСУ в зоне «Юга» составили до 330 человек

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, три бронемашины, полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, украинские войска потеряли до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожен полевой склад боеприпасов.