Потери ВСУ в зоне «Юга» составили до 330 человек

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.