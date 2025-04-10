«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка, Благовещенское и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 90 военных Украины, три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ.