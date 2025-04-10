«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий «Запада»
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Формирования группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 250 военных и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны РФ.