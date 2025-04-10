ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции», — говорится в сообщении.