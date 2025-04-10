Главное из брифинга Минобороны 10 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.