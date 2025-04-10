Бойцы «Севера» противостоят ВСУ на Белгородском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали пять бригад противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области.
«Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» продвинулись вперед
Бойцы «Западной» группировки ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР, Двуречанское Харьковской области, Ямполь и Кировск ДНР.
Потери украинской стороны составили более 250 человек, три автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка ДНР.
Противник потерял порядка 330 человек, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, полевой склад боеприпасов.
Группировка «Центр» заняла выгодные позиции
Подразделения «Центральной» группировки атаковали шесть бригад в районах семи населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 170 человек. Также уничтожены боевая бронированная машина, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Днепр» атакует противника в Запорожской области
Военнослужащие «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Новопавловка, Благовещенское и Каменское Запорожской области.
ВС РФ уничтожили свыше 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- девять управляемых авиационных бомб JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 200 БПЛА самолетного типа.