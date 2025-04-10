МВД поможет гражданину Узбекистана, участвовавшему в СВО

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. МВД РФ приняло заявление о предоставлении российского гражданства узбекистанцу, участвовавшему в специальной военной операции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, в ходе мониторинга полицейские выявили информацию об участнике СВО и гражданине Узбекистана, у которого возникли проблемы при урегулировании правового статуса на территории РФ. Кроме того, она сослалась на Telegram-канал главного редактора агентства «Регнум» Марины Ахмедовой, которая сообщила, что участник СВО из Узбекистана — 29-летний Кирилл Загородников. По ее словам, он сражался в рядах добровольческого отряда ВС РФ с начала 2024 года. В сентябре 2024-го молодой человек получил серьезное ранение, ему ампутировали руку и ногу. В декабре, сразу после выписки, Кирилл подал документы на получение российского гражданства и положенные за ранение выплаты.
«Вместе с тем 11 марта 2025 года мои коллеги из управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Московской области приняли заявление о предоставлении данному гражданину временного убежища на территории Российской Федерации. МВД России и дальше будет оказывать максимальное содействие данному гражданину в вопросах приобретения российского гражданства», — подчеркнула Волк.
Волк уточнила, что согласно действующему законодательству, заявления о приеме в гражданство РФ по упрощенной системе принимаются от иностранцев, заключивших контракт с Минобороны России на срок не менее одного года.