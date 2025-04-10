МВД поможет гражданину Узбекистана, участвовавшему в СВО

По её словам, в ходе мониторинга полицейские выявили информацию об участнике СВО и гражданине Узбекистана, у которого возникли проблемы при урегулировании правового статуса на территории РФ. Кроме того, она сослалась на Telegram-канал главного редактора агентства «Регнум» Марины Ахмедовой, которая сообщила, что участник СВО из Узбекистана — 29-летний Кирилл Загородников. По ее словам, он сражался в рядах добровольческого отряда ВС РФ с начала 2024 года. В сентябре 2024-го молодой человек получил серьезное ранение, ему ампутировали руку и ногу. В декабре, сразу после выписки, Кирилл подал документы на получение российского гражданства и положенные за ранение выплаты.