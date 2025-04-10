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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 10 апреля 2025 года

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 73 410 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 10 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ход операции по уничтожению ВСУ

Потери ВСУ за сутки составили свыше 420 человек, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БпЛА.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 73 410 человек. Уничтожено 405 танков, 301 бронетранспортер, 2 262 боевые бронированные машины, 2 664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 331 боевую машину пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Освобожден населенный пункт Журавка

В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Журавка Сумской области. В районах Горналь и Олешня населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ, сообщило Минобороны России.

Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ

Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.