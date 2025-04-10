Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. В Киевской области нанесли удары по военной базе и цеху с продукцией для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Киев — прилеты пошли. Прилет в Вышгородский район — в направлении Старых Петровцев. Сообщают, что удар был рядом с дачным кооперативом “Днепр” по военной базе. Там даже есть летний кинотеатр. Прилет в Броварском районе — по цеху с военной продукцией», — сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 17:08 мск в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, чуть ранее его также запустили в области.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.