Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области

«Киев — прилеты пошли. Прилет в Вышгородский район — в направлении Старых Петровцев. Сообщают, что удар был рядом с дачным кооперативом “Днепр” по военной базе. Там даже есть летний кинотеатр. Прилет в Броварском районе — по цеху с военной продукцией», — сказал собеседник агентства.