Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области

«Киев — прилеты пошли. Прилет в Вышгородский район — в направлении Старых Петровцев. Сообщают, что удар был рядом с дачным кооперативом “Днепр” по военной базе. Там даже есть летний кинотеатр. Прилет в Броварском районе — по цеху с военной продукцией», — сказал собеседник агентства.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 17:08 мск в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, чуть ранее его также запустили в области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.