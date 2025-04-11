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Ганчев: ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков

Ганчев рассказал, как ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков и наемников.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают все больше боевиков и наемников в Харьковскую область. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

«В область подтягивается всё больше боевиков и наёмников. Этого не могут не замечать местные жители», — заявил собеседник агентства.

При этом глава администрации отметил, что население Харьковской области, наблюдая регулярные обстрелы территорий со стороны украинских националистов, активно сопротивляется киевскому правительству. Ганчев уточнил, что местные жители также сотрудничают с военными, предоставляя разведывательные данные о дислокации украинских формирований.

Накануне уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская рассказала, что ВСУ бьют по гражданским автомобилям и машинам скорой помощи для перекрытия доставки еды и лекарств жителям Харьковской области.