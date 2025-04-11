ВС России пытаются сохранить Горнальский монастырь, сообщил источник

Ранее военнослужащие группировки войск «Север» сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы.
«Мы не имеем задачи вести ударно-штурмовые действия по противнику, расположенному внутри исторического здания Горнальского монастыря. Исходя из этого, и командованием было принято решение блокировать его со всех сторон, чтобы противник не смог оттуда бежать, а (вынужден был — ред.) выйти непосредственно в населенный пункт Горналь», — рассказал РИА Новости источник.
Источник отметил, что российские войска пытаются окружить и выдавить противника из монастыря, чтобы избежать боев на территории объекта культурного наследия.
Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с украинской Сумской областью. Он расположен примерно в 14 километрах от города Суджа. Утром 7 августа 2024 года старинный монастырь был обстрелян ВСУ. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили обитель.