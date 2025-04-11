ВС России пытаются сохранить Горнальский монастырь, сообщил источник

«Мы не имеем задачи вести ударно-штурмовые действия по противнику, расположенному внутри исторического здания Горнальского монастыря. Исходя из этого, и командованием было принято решение блокировать его со всех сторон, чтобы противник не смог оттуда бежать, а (вынужден был — ред.) выйти непосредственно в населенный пункт Горналь», — рассказал РИА Новости источник.