Операторы FPV-дронов группировки «Юг» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

В министерстве рассказали, что сначала воздушной разведкой были обнаружены площадки запуска и посадки гексакоптеров R-18 противника, которые и вывели операторов непосредственно на пункты управления дронами ВСУ. Благодаря точным ударам FPV-дронов, в том числе и на оптоволокне, эти пункты управления вместе с личным составом ВСУ были уничтожены. Также были ликвидированы украинские коптеры типа «Баба-яга» и склад боеприпасов противника.