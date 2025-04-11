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Операторы FPV-дронов группировки «Юг» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы ударных дронов 27-го гвардейского артиллерийского полка Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республики», — сказали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что сначала воздушной разведкой были обнаружены площадки запуска и посадки гексакоптеров R-18 противника, которые и вывели операторов непосредственно на пункты управления дронами ВСУ. Благодаря точным ударам FPV-дронов, в том числе и на оптоволокне, эти пункты управления вместе с личным составом ВСУ были уничтожены. Также были ликвидированы украинские коптеры типа «Баба-яга» и склад боеприпасов противника.