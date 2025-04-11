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Артиллеристы «Запада» уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ

ЛУГАНСК, 11 апр — РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Артиллерийские подразделения мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в зоне проведения СВО в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ», — рассказали в МО РФ.

Отмечается, что артиллеристы выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду.

«В этот раз расчеты гаубиц Д-30 при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные позиции, 82-миллиметровый миномет и живую силу ВСУ», — уточнили в МО РФ.