Артиллеристы «Запада» уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ

«Артиллерийские подразделения мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в зоне проведения СВО в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ», — рассказали в МО РФ.