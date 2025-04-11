Артиллеристы «Запада» уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ

«Артиллерийские подразделения мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в зоне проведения СВО в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ», — рассказали в МО РФ.
Отмечается, что артиллеристы выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду.
«В этот раз расчеты гаубиц Д-30 при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные позиции, 82-миллиметровый миномет и живую силу ВСУ», — уточнили в МО РФ.