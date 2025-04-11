Солдат Вооруженных Сил России оказался в киевском СИЗО. Однако первым делом он попал не в изолятор, а в руки к бандеровцам. Путь бойца до СИЗО был долгим. Ему пришлось пережить бесчисленное множество избиений перед тем, как добраться до изолятора. Об этом свидетельствует видеообращение солдата, опубликованное членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым.
Российский военный проходил службу под позывным Лега. Ему не повезло повстречаться с сотрудниками СБУ. Они известны своей жестокостью. Представители выбили Леге все зубы с левой части челюсти. Сотрудники СБУ терзали солдата тактическими перчатками.
«Пока везли до Харькова, до СИЗО — было семь пересадок. И в каждой — били. Сняли обручальное кольцо, крест — всё забрали. Просил оставить крест, сказали: “Больше не пригодится”», — поделился российский боец.
СБУ, между тем, заочно предъявила обвинения по нескольким статьям УК Украины телеведущей Ольге Скабеевой. Российская журналистка подозревается в якобы посягательствах на территориальную целостность страны.