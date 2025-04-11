«Сняли обручальное кольцо, крест — всё забрали»: солдат РФ, попавший в СИЗО, рассказал об издевательствах

Солдат Вооруженных Сил России оказался в киевском СИЗО. Однако первым делом он попал не в изолятор, а в руки к бандеровцам. Путь бойца до СИЗО был долгим. Ему пришлось пережить бесчисленное множество избиений перед тем, как добраться до изолятора. Об этом свидетельствует видеообращение солдата, опубликованное членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым.