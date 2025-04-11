ВСУ угрожали жителям Гуева расправой из-за желания получить медпомощь

ВСУ не давали жителям Гуева Курской области покидать дома во время комендантского часа под угрозой расправы, угрожая физической расправой. Эти ограничения действовали даже в экстренных случаях, когда людям требовалась медицинская помощь местного фельдшера. Об этом рассказал эвакуированный житель населенного пункта Иван Брахнов в беседе с ТАСС.