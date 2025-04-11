ВСУ не давали жителям Гуева Курской области покидать дома во время комендантского часа под угрозой расправы, угрожая физической расправой. Эти ограничения действовали даже в экстренных случаях, когда людям требовалась медицинская помощь местного фельдшера. Об этом рассказал эвакуированный житель населенного пункта Иван Брахнов в беседе с ТАСС.
«Когда ВСУ [зашли в село], они на второй, на третий день начали подомовые обходы. Смотрели паспорта, телефоны сразу отбирали, фотографировали с паспортами всех людей», — вспоминал Брахнов.
8 апреля Минобороны РФ проинформировало об освобождении Гуево силами подразделений группировки войск «Север». Тогда же ВС РФ оссии нанесли удар по формированиям шести украинских бригад в районах Горналя и Олешни Курской области.
Позднее KP.RU писал о том, что среди удерживавших Гуево в Курской области были польские и англоязычные наемники.