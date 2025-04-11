«Быстрого решения не будет»: в Крыму спрогнозировали сроки окончания СВО

«Слово “быстро” не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего года, это уже можно будет считать его быстрым завершением. За день такое не решается. Если конфликт будет решен в ближайшие месяцы, это войдет в историю как быстрое решение», — цитирует Константинова РИА Новости.
По его словам, в различных уголках планеты существуют конфликты, которые продолжают тянуться не только годы, но и целые столетия.
«Напомню, что мир на Ближнем Востоке обсуждается последние 80 лет, а по большому счету — тысячелетия, и никак не находятся точки соприкосновения», — привел пример глава парламента Крыма.