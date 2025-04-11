ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки

В Брянской области — энергообъект «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», в результате обстрела ВСУ из-за обрыва провода отключилась высоковольтная линия. Без света остались жители Севского района. В Курской области — энергообъект «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго», обстрел со стороны Украины разрушил комплектную трансформаторную подстанцию, что лишило электроэнергии потребителей в Беловском районе. В ЛНР обстрел повредил здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушил здание склада ГУП «Республиканская сетевая компания» в поселке пгт. Троицкое. Осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия. Кроме того, украинский дрон атаковал электроподстанцию «Рубежная» ГУП «РСК», из-за этого вышел из строя трансформатор. В Запорожской области беспилотник ударил по электроподстанции Пологи ГУП «Таврия-Энерго», там также вышел из строя трансформатор. Без электроснабжения осталось около 7250 человек.