Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за неделю

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля MaxxPro производства США, а также бронеавтомобиль Dzik польского производства», — говорится в сводке российского ведомства за период с 5 по 11 апреля.
Также были уничтожены 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять полевых складов боеприпасов.
В МО РФ напомнили, что в этот период подразделения группировки освободили населенный пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике.