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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за неделю

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Группировка «Запад» в течение недели нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного штурмового полка, противник при этом потерял более 1585 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля MaxxPro производства США, а также бронеавтомобиль Dzik польского производства», — говорится в сводке российского ведомства за период с 5 по 11 апреля.

Также были уничтожены 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять полевых складов боеприпасов.

В МО РФ напомнили, что в этот период подразделения группировки освободили населенный пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике.