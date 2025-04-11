Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за неделю

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля MaxxPro производства США, а также бронеавтомобиль Dzik польского производства», — говорится в сводке российского ведомства за период с 5 по 11 апреля.