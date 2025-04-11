Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за неделю

«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 апреля.
«ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.