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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за неделю

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подразделения российской группировки «Днепр» за прошедшую неделю в зоне своей ответственности уничтожили более 555 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 апреля.

«ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.