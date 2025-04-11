ВСУ потеряли до 2085 боевиков в зоне действий «Юга» за неделю

По данным ведомства, на этом направлении ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, уничтожены 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.