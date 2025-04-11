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ВСУ потеряли до 2085 боевиков в зоне действий «Юга» за неделю

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск в течение недели улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, на этом направлении ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, уничтожены 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.