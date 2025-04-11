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ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в трех регионах

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в Курской, Сумской областях и ДНР. Это следует из сводки Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями освобождены населенные пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области. Подразделения группировки войск “Запад” решительными действиями освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — сказали там.