«В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями освобождены населенные пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области. Подразделения группировки войск “Запад” решительными действиями освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — сказали там.
ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в трех регионах
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в Курской, Сумской областях и ДНР. Это следует из сводки Минобороны России.