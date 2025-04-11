«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Противник потерял свыше 1060 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая шесть западного производства», — говорится в сообщении ведомства.
ВСУ потеряли свыше 1060 военных в зоне действий «Востока» за неделю
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подразделения российской группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, потери ВСУ превысили 1060 военнослужащих и 15 орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.