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ВСУ потеряли свыше 1060 военных в зоне действий «Востока» за неделю

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подразделения российской группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, потери ВСУ превысили 1060 военнослужащих и 15 орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Противник потерял свыше 1060 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая шесть западного производства», — говорится в сообщении ведомства.