ВСУ потеряли до 3005 боевиков в зоне действий «Центра» за неделю

По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 3005 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, в том числе пять бронетранспортеров М113, четыре бронеавтомобиля MaxxPro и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, уничтожены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.