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ВСУ потеряли до 3005 боевиков в зоне действий «Центра» за неделю

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 3005 военнослужащих, 34 бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В результате решительных действий подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, двух пехотных, воздушно-десантной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения “Омега”, — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 3005 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, в том числе пять бронетранспортеров М113, четыре бронеавтомобиля MaxxPro и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, уничтожены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.