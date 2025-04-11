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ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские войска ПВО в течение недели сбили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 974 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 796 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 965 единиц специальной военной автомобильной техники.