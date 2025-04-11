ПВО сбила 27 авиабомб JDAM и 19 снарядов HIMARS за неделю

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 974 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 796 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 965 единиц специальной военной автомобильной техники.