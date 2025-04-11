Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории

Она подчеркнула, что КФУ как один из основных партнеров Министерства курортов и туризма Крыма сейчас разрабатывает новые программы по разным направлениям в санаторно-курортной отрасли. В том числе программы когнитивной и двигательной рекреации с использованием цифровых терренкуров, методик нейрореабилитации и адаптивного биоуправления.