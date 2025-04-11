Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории

По ее словам, по сравнению с другими регионами сегодня «Крым достаточно серьезно уходит вперед в направлении программ, связанных с реабилитацией при посттравматическом стрессовом расстройстве и боевой травме в санаторно-курортной отрасли». Особое внимание уделяют реабилитации участников специальной военной операции.
«Мы включились, наверное, в первую очередь. На базе центра была разработана программа когнитивной реабилитации центральной нервной системы при посттравматическом стрессовом расстройстве. Она сейчас передана в разные организации, и уже порядка пяти из них работают по нашей программе ПТСР», — рассказала Бирюкова.
Разработанная программа позволяет сопровождать пациентов на третьем, амбулаторном, этапе реабилитации достаточно долго, что очень важно, отметила она.
Кроме того, в Крыму реализуются программы реабилитации для пострадавших от боевых травм с поражением опорно-двигательной системы.
«Есть достаточно уникальные методики диагностики, например, система оптической топографии, которая позволяет исследовать опорно-двигательную систему и получить полный кинетический портрет пациента», — отметила она.
В этом направлении работают и ведомственные санатории, и специализированные реабилитационные центры, добавила она. В их числе «Военный санаторий “Крым” Минобороны России, Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова и санаторий им. Н. Н. Бурденко (Саки).
«Работает также ялтинский Санаторий Кирова в данной программе и несколько центров Симферополя», — уточнила Бирюкова.
Она подчеркнула, что КФУ как один из основных партнеров Министерства курортов и туризма Крыма сейчас разрабатывает новые программы по разным направлениям в санаторно-курортной отрасли. В том числе программы когнитивной и двигательной рекреации с использованием цифровых терренкуров, методик нейрореабилитации и адаптивного биоуправления.
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Министерство труда и социальной защиты Республики Крым совместно с фондом «Защитники Отечества» разработало программу «Возрождение», направленную на комплексную реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность при выполнении воинского долга. Программа стартует 31 мая. Отдельная программа для членов семей погибших бойцов уже работает с 31 марта.