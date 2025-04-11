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Главное из брифинга Минобороны 5 — 11 апреля 2025 года: сводка за неделю

Последние новости о ситуации на СВО согласно данным официальных брифингов Минобороны за период с 5 по 11 апреля 2025 года. Сводка главных событий спецоперации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и складам ВСУ

За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей: военные аэродромы, предприятия ВПК Украины, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила три населенных пункта

Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Басовка и Журавка Сумской области.

Бойцы «Западной» группировки заняли населенный пункт Катериновка в ДНР.

Бойцы «Севера» продвинулись на Харьковском и Белгородском направлениях

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам противника на Харьковском и Белгородском направлениях.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: свыше 2 345 военнослужащих, четыре танка, 41 боевая бронированная машина, 79 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 580 человек

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и пограничному отряду противника.

ВСУ потеряли более 1 585 бойцов, шесть боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки атаковали 10 бригад противника.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 2 085 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

Бойцы «Центра» заняли выгодные рубежи

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 13 украинским бригадам, штурмовому полку ВСУ и отряду спецназначения «Омега».

Потери противника превысили 3 005 человек. Российские военнослужащие уничтожили: 34 боевые бронированные машины, 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение восьми бригадам противника.

Потери ВСУ в живой силе превысили 1 060 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели противостояли пяти бригадам противника.

«ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 27 американских управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 1 200 БПЛА самолетного типа.