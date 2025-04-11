Главное из брифинга Минобороны 5 — 11 апреля 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и складам ВСУ
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей: военные аэродромы, предприятия ВПК Украины, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Армия России освободила три населенных пункта
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Басовка и Журавка Сумской области.
Бойцы «Западной» группировки заняли населенный пункт Катериновка в ДНР.
Бойцы «Севера» продвинулись на Харьковском и Белгородском направлениях
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам противника на Харьковском и Белгородском направлениях.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: свыше 2 345 военнослужащих, четыре танка, 41 боевая бронированная машина, 79 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 580 человек
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и пограничному отряду противника.
ВСУ потеряли более 1 585 бойцов, шесть боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки атаковали 10 бригад противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 2 085 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.
Бойцы «Центра» заняли выгодные рубежи
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 13 украинским бригадам, штурмовому полку ВСУ и отряду спецназначения «Омега».
Потери противника превысили 3 005 человек. Российские военнослужащие уничтожили: 34 боевые бронированные машины, 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.
Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение восьми бригадам противника.
Потери ВСУ в живой силе превысили 1 060 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели противостояли пяти бригадам противника.
«ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 27 американских управляемых авиационных бомб JDAM;
- 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1 200 БПЛА самолетного типа.