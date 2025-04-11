Главное из брифинга Минобороны 5 — 11 апреля 2025 года: сводка за неделю

«ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.