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Председатель ЗакСа Петербурга Бельский отправился в командировку на СВО

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский отправился в 22-ю командировку в зону СВО. Главная цель поездки — привезти участникам гуманитарную помощь, рассказал спикер парламента.

В заявке были средства связи и радиоэлектронной борьбы, а также приборы для обнаружения и подавления беспилотников. Кроме того, военнослужащим доставили детские письма.

Возвращаться в Петербург будем уже с новым списком необходимого — для большей оперативности. Важно оказывать военнослужащим непрерывную и своевременную поддержку, работать слаженно — фронт и тыл.

Александр Бельский
председатель ЗакСа Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге откроется полиграфический салон, где будут работать ветераны СВО. В этом году заработают 10 подобных павильонов.