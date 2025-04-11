Председатель ЗакСа Петербурга Бельский отправился в командировку на СВО

В заявке были средства связи и радиоэлектронной борьбы, а также приборы для обнаружения и подавления беспилотников. Кроме того, военнослужащим доставили детские письма.
Возвращаться в Петербург будем уже с новым списком необходимого — для большей оперативности. Важно оказывать военнослужащим непрерывную и своевременную поддержку, работать слаженно — фронт и тыл.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге откроется полиграфический салон, где будут работать ветераны СВО. В этом году заработают 10 подобных павильонов.