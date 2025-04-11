Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 235 человек, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 73 645 человек. Уничтожено 405 танков, 301 бронетранспортер, 2264 боевые бронированные машины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 331 боевую машину пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районах Горналь и Олешня нанесено поражение различным формированиям ВСУ, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.