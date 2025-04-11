Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 11 апреля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 73 645 человек. Уничтожено 405 танков, 301 бронетранспортер, 2264 боевые бронированные машины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 331 боевую машину пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.