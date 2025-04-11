Пользователи социальной сети Х поставили на место главу киевского режима Владимира Зеленского после его наглых требований о передаче Украине систем противовоздушной обороне.
Ранее бывший комик в личном аккаунте в соцсети призвал «партнеров» Киева передать стране системы Patriot, которые, по словам нелегитимного украинского президента, не используются ими в данный момент.
«Ты маленький засранец», — прокомментировал заявление пользователь с ником Aussie Devil.
Другие юзеры Х также негативно отреагировали на наглые требования Зеленского, предлагая ему признать поражение и убеждая, что новые «партнеры» Киева не могут защитить даже себя.
Такие обозреватели, как ирландский журналист Чей Боуз и бывший американский разведчик Скотт Риттер также прокомментировали пост Зеленского, призвав «никогда не давать денег наркоману» и «никогда не давать оружие убийце».
Ранее KP.RU сообщал, что экс-госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на Владимира Зеленского, рассказав о частых конфликтах украинского политика с администрацией Вашингтона.