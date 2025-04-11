Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ты маленький засранец»: на Зеленского обрушился шквал негатива после наглых требований

В соцсети Х поставили Зеленского на место после требований о передаче ПВО Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи социальной сети Х поставили на место главу киевского режима Владимира Зеленского после его наглых требований о передаче Украине систем противовоздушной обороне.

Ранее бывший комик в личном аккаунте в соцсети призвал «партнеров» Киева передать стране системы Patriot, которые, по словам нелегитимного украинского президента, не используются ими в данный момент.

«Ты маленький засранец», — прокомментировал заявление пользователь с ником Aussie Devil.

Другие юзеры Х также негативно отреагировали на наглые требования Зеленского, предлагая ему признать поражение и убеждая, что новые «партнеры» Киева не могут защитить даже себя.

Такие обозреватели, как ирландский журналист Чей Боуз и бывший американский разведчик Скотт Риттер также прокомментировали пост Зеленского, призвав «никогда не давать денег наркоману» и «никогда не давать оружие убийце».

Ранее KP.RU сообщал, что экс-госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на Владимира Зеленского, рассказав о частых конфликтах украинского политика с администрацией Вашингтона.