Патрушев: корабли, разрабатываемые для ВМФ, нужно унифицировать

Корабли, предназначенные для нужд Военно-морского флота, необходимо унифицировать с учётом преемственности и серийного производства.
На важность этого подхода обратил внимание помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с телеканалом «Россия-1».
По его мнению, стандартизация играет ключевую роль в повышении эффективности флота.
Кроме того, Патрушев отметил значимость серийного производства: вместо разработки уникального проекта для каждого нового корабля следует наладить массовый выпуск уже проверенных моделей, что позволит сократить затраты времени и ресурсов.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Северный флот обладает наибольшей мощью в составе ВМФ России.