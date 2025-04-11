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Патрушев: корабли, разрабатываемые для ВМФ, нужно унифицировать

По его мнению, стандартизация играет ключевую роль в повышении эффективности флота.
Источник: Аргументы и факты

Корабли, предназначенные для нужд Военно-морского флота, необходимо унифицировать с учётом преемственности и серийного производства.

На важность этого подхода обратил внимание помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с телеканалом «Россия-1».

По его мнению, стандартизация играет ключевую роль в повышении эффективности флота.

Кроме того, Патрушев отметил значимость серийного производства: вместо разработки уникального проекта для каждого нового корабля следует наладить массовый выпуск уже проверенных моделей, что позволит сократить затраты времени и ресурсов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Северный флот обладает наибольшей мощью в составе ВМФ России.