Российский космонавт Евгений Тарелкин во время посещения Донецкой Народной Республики (ДНР) осудил политику Киева, заявив, что действия украинских властей на протяжении последних восьми лет носили террористический характер.
«Здесь действительно беспредел. Когда восемь лет издевательства, причем издевательства над мирными людьми — это действительно терроризм. И терпеть это нельзя и невозможно», — рассказал космонавт журналистам.
По словам космонавта, Донбасс, как исконно русская земля, нуждается в защите в текущей геополитической ситуации.
Напомним, что 30 сентября 2022 когда президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. Позднее Госдума РФ приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября.