Рогов: ВС РФ освободили 13 кв. км у Раздольного на границе ДНР и Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Российские подразделения продвинулись к северу от населенного пункта Раздольное у пересечения административных границ ДНР и Запорожской области и освободили порядка 13 кв. км территории российского региона. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.