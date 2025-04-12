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Рогов: ВС РФ освободили 13 кв. км у Раздольного на границе ДНР и Запорожской области

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ сообщил, что российские войска продвинулись на север и северо-запад по направлению к населенному пункту Комар.

Источник: РИА "Новости"

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Российские подразделения продвинулись к северу от населенного пункта Раздольное у пересечения административных границ ДНР и Запорожской области и освободили порядка 13 кв. км территории российского региона. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись в ДНР от Раздольного на север и северо-запад по направлению к населенному пункту Комар, освободили порядка 13 кв. км», — сказал он.