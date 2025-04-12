Рогов: ВС РФ освободили 13 кв. км у Раздольного на границе ДНР и Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Российские подразделения продвинулись к северу от населенного пункта Раздольное у пересечения административных границ ДНР и Запорожской области и освободили порядка 13 кв. км территории российского региона. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска продвинулись в ДНР от Раздольного на север и северо-запад по направлению к населенному пункту Комар, освободили порядка 13 кв. км», — сказал он.