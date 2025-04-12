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Герой России Хасанов передал свой танковый шлем в музей Новосибирска

Рустам Хасанов с первых дней принимает участие в СВО.

Источник: Сиб.фм

Житель Новосибирска Рустам Хасанов передал свой танковый шлем. В настоящее время он находится в зоне проведения СВО.

Сибиряк был очень рад получить приглашение посетить исторический парк, где он сможет рассказать о своём подвиге и о самоотверженности своих боевых товарищей. Заместитель губернатора Константин Хальзов выразил благодарность Герою России за его подвиг и труд. Он отметил, что сибиряки всегда были основой, благодаря которой наша страна добивалась успеха.

Напомним, Рустам Хасанов с первых дней принимает участие в СВО. В прошлом году его танковый экипаж продемонстрировал выдающееся мастерство в выполнении боевых задач. За проявленное мужество Рустам Хасанов был удостоен звания Героя.