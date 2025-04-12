Герой России Хасанов передал свой танковый шлем в музей Новосибирска

Сибиряк был очень рад получить приглашение посетить исторический парк, где он сможет рассказать о своём подвиге и о самоотверженности своих боевых товарищей. Заместитель губернатора Константин Хальзов выразил благодарность Герою России за его подвиг и труд. Он отметил, что сибиряки всегда были основой, благодаря которой наша страна добивалась успеха.