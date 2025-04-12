С погибшим на СВО капитаном Владимиром Шаркевичем простились в Прикамье

Жители Красновишерского округа Пермского края простились с капитаном Владимиром Шаркевичем, погибшим на СВО, сообщает администрация муниципалитета.
Мужчина погиб на 47-м году жизни в зоне специальной военной операции. 11 апреля Владимира Шаркевича похоронили со всеми воинскими почестями на городском кладбище Красновишерска.
«Капитан Владимир Шаркевич исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа», — отметили в муниципалитете.
Администрация округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего. Помощь семье Владимира Шаркевича оказывается в полном объёме.
Напомним, 13 апреля в селе Сосновке Ординского округа состоится прощание с 26-летним Юрием Мизёвым, погибшим на СВО.