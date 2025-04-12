Российские средства ПВО за сутки сбили 154 беспилотника ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 51 128 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 811 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 518 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 010 единиц специальной военной автомобильной техники.