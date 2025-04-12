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Российские средства ПВО за сутки сбили 154 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ сбили за сутки 6 управляемых авиационных бомб JDAM, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 154 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 51 128 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 811 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 518 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 010 единиц специальной военной автомобильной техники.