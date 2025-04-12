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Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новое, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.