Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новое, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.