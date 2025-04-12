«Север» нанес огневое поражение ВСУ на двух направлениях

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии», — говорится в сводке оборонного ведомства.