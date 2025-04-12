Подразделения «Днепра» заняли более выгодные рубежи и позиции

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, уничтожены до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.