Подразделения «Днепра» заняли более выгодные рубежи и позиции

«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области», — говорится в сводке министерства.