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Подразделения «Днепра» заняли более выгодные рубежи и позиции

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действия группировки «Днепр».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, уничтожены до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.