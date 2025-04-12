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Российская авиация поразила украинское авиапредприятие

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.