Российская авиация поразила украинское авиапредприятие

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах», — говорится в сообщении.