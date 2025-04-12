Бойцы «Севера» вошли в окрестности Горналя

В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск «Север» развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.