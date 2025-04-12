Бойцы «Севера» вошли в окрестности Горналя

«Сегодня с утра 22-й полк 44-го армейского корпуса в ходе ведения боевых действий за населенный пункт Горналь вошел в его окрестности, идут бои», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что также в этом районе активно работают бойцы 30-го полка. Сейчас ВСУ пытаются при помощи БПЛА и артиллерии нарушить логистику российских сил и помешать их продвижению в этом районе.
«Противник обороняется и пытается любой ценой удержать свои позиции. Используя складки местности, прячутся в различных укрытиях в самом населенном пункте», — пояснили в группировке.
В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск «Север» развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.