Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак ВСУ

«К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать. Принудительно выселять их мы не вправе, поэтому власти фиксируют отказы людей под видео, разъясняя, какой опасности они себя подвергают. Наша задача — обеспечить возможность выезда и помощь каждому», — отметил он, добавив, что работа по эвакуации продолжается.