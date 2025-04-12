Хинштейн оценил число готовых вернуться в приграничный курский район

В Беловский район Курской области после стабилизации там обстановки готовы вернуться порядка 14 тыс. человек, заявил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, до вторжения украинских сил в Курскую область в августе 2024 года в Беловском районе проживали 15 842 человека, из которых более 7 тыс. относились к трудоспособному населению.
«По предварительной оценке, вернуться в район после стабилизации обстановки готовы около 14 тыс. человек», — написал он.
Хинштейн рассказал, что на жилищные сертификаты в Беловском районе было подано 1 035 заявлений. Власти уже признали 176 домов разрушенными и 80 — поврежденными.
Он рассказал о повреждении объектов гражданской инфраструктуры, зданий культурных учреждений и планах по восстановлению приграничья. Также Хинштейн напомнил о серьезном ущербе объектам предпринимательства: в Беловском районе работал сахарный завод, было развито мясное и молочное животноводство, растениеводство, напомнил он.
Бизнес, по словам главы региона, «готов не просто вернуться и наращивать производство, но и включиться в работу по восстановлению населенных пунктов». Он пообещал проработать вопрос с инвестициями в этой области.
Беловский район расположен в южной части Курской области, в 115 км от областного центра. Население района по данным на 1 января 2022 года составляло 14 576 человек.
Район граничит с Суджанским, Большесолдатским, Обоянским районами Курской области, а также с Белгородской областью и Сумской областью Украины.
Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, с тех пор там идут бои. Российское Минобороны регулярно отчитывается об освобождении новых территорий области. Так, 8 апреля ведомство сообщило об освобождении курского села Гуево Суджанского района. В начале апреля российское постпредство в ООН сообщило, что почти вся территория Курской области снова находится под контролем России.