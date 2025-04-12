Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, с тех пор там идут бои. Российское Минобороны регулярно отчитывается об освобождении новых территорий области. Так, 8 апреля ведомство сообщило об освобождении курского села Гуево Суджанского района. В начале апреля российское постпредство в ООН сообщило, что почти вся территория Курской области снова находится под контролем России.