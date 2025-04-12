В Курской области из-за атак ВСУ поврежден мост через реку Обеста

«К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать. Принудительно выселять их мы не вправе, поэтому власти фиксируют отказы людей под видео, разъясняя, какой опасности они себя подвергают», — написал врио губернатора в Telegram.