В Курской области из-за атак ВСУ поврежден мост через реку Обеста

В результате удара он частично поврежден.
Господин Хинштейн рассказал, что жители села заблаговременно покинули дома, но люди еще остаются в селе Городище и хуторе Ряза. Районная администрация вместе с подразделениями «Барс-Курск» занимается отселением людей, четверо жителей уже вывезены.
«К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать. Принудительно выселять их мы не вправе, поэтому власти фиксируют отказы людей под видео, разъясняя, какой опасности они себя подвергают», — написал врио губернатора в Telegram.
В начале марта российская армия освободила часть населенных пунктов Курской области. С 12 марта проводится эвакуация живших в оккупированном Суджанском районе. По последним данным, вывезено более 700 человек. 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин встретился с Александром Хинштейном, они обсудили в том числе программу восстановления региона.